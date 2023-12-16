"Це психічна реакція": Подоляк про удари "Кинджалами" під час виступу Путіна

Президент-диктатор Володимир Путін 14 грудня провів "пряму лінію", яка збіглася з оголошенням повітряної тривоги в Україні через зліт МіГів та ракетними ударами, аби показати своє домінування.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.2. Подоляк про ракетну атаку під час виступу Путіна.

"Це домінування. Це психічна реакція. Дивіться: сидить пахан, і в цей час його підлеглі, його раби атакують іншу державу, щоб показати всім іншим, які тепер ведуть тяжкі дискусії щодо підтримки України. Це такий примітивний російський стиль. Ми покажемо, що ми будемо йти на "безпрєдєльні" речі, щоб ви нас почули. Це ж не інтелектуальна країна, вона не може вести дискусію, дипломатичну чи будь-яку іншу", - каже представник ОП.

Він наголошує, що така країна як РФ може тільки домінувати через насилля - "немає різниці, інформаційне, воєнне чи в цьому разі - шляхом масштабного психологічного тиску".

"Вони пробують домінувати в Україні в повітрі. Говорити: "Бачите, які в нас ресурси, бачите, ми можемо це робити". Тобто вони хочуть ще додатково депресувати навіть не нас з вами, а саме наших партнерів, щоб вони сказали: "Ну, дивіться, от ми там постачаємо, але все одно в них є ще ресурси, у них є накопичені можливості, балістичні, крилаті, надзвукові ракети тощо", - зауважує Подоляк.

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Ракетна атака 14 грудня

У четвер, 14 грудня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти МіГ-31К. Перша розпочалася об 11:07, друга - о 14:09, третя - о 15:35, четверта - о 17:30.

Перша тривога минула без ракетних ударів. Втім, під час другої ПС поінформували про можливі пуски ракет. Стало відомо, що РФ запустила ракети по Хмельниччині. Сталися вибухи.

Під час третьої тривоги у Хмельницькій області знову сталися вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що окупанти того дня двічі атакували регіон "Кинджалами".

Крім того, у Києві пролунали потужні вибухи. Відомо, що було знищено одну ракету Х-47М2 "Кинджал" в Київській області.

Під час четвертої тривоги у Дніпрі було чутно звуки вибухів. В ОВа заявили, що ввечері захисники з ПвК "Схід" збили ворожу ракету.