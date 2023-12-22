Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні буде дощ та мокрий сніг

На заході - оголошено штормове попередження.
У суботу, 23 грудня, в Україні дощитиме, а місцями буде мокрий сніг та сильний вітер. Місцями в країні - ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
На сході та південному сході країни синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 1° до 6° тепла.
На решті території України місцями буде невеликий мокрий сніг та місцями - ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть від 3° морозу до 2° тепла. Вночі в Карпатах помірний сніг.
Штормове попередження
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у суботу. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
"23 грудня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у прогнозі.
Погода в Києві
На Київщині у суботу буде марно. Синоптики обіцяють невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість західного вітру становитиме 7-12 м/с
В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 3° морозу до 2° тепла. В Києві протягом доби стовпчики термометрів покажуть близько 0°.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду на Різдво. За її словами, до країни 24 і 25 грудня прийде новий атмосферний фронт із заходу. Тому на Святвечір і Різдво можливі сніг з дощем, але снігового покриву вони не надто додаватимуть.
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