Погода на Великдень, 16 квітня: чи потепліє в Україні на свято

У неділю, 16 квітня, на Великдень, погода не дуже потішить українців теплом. Лише місцями повітря прогріється аж до 20° тепла. Місцями прогнозують опади.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. У західних, Одеській та Миколаївській областях, на півночі та в центрів дощитиме. На решті території - без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі у більшості регіонів України температура повітря буде +3-8°. На сході та в Карпатах буде прохолодніше - від 0° до +5°. Вдень повітря прогріється до 11-16° тепла. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до позначки +20°.

Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

На Великдень, 16 квітня, в області прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі дощитиме, але вдень істотних опадів синоптики не прогнозують. Швидкість південно-східного вітру буде 7-12 м/с.

В Київській області вночі температура повітря становитиме 3-8° тепла, а вдень 11-16°. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть +6-8°, а вдень - 13-15° вище нуля.

Прогноз погоди на квітень

Синоптики "Укргідрометцентру" інформували, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря прогнозується від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

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