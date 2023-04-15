Погода на Пасху, 16 апреля: потеплеет ли в Украине на праздник

Во многих регионах ожидается дождь.
В воскресенье, 16 апреля, на Пасху погода не очень порадует украинцев теплом. Лишь местами воздух прогреется до 20° тепла. Местами прогнозируют осадки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В областях будет облачно с прояснениями. В западных, Одесской и Николаевской областях, на севере и у центров будет дождь. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночью в большинстве регионов Украины температура воздуха составит +3-8°. На востоке и в Карпатах будет прохладнее – от 0° до +5°. Днем воздух прогреется до 11-16° тепла. В Закарпатье столбики термометров поднимутся до отметки +20°.
Погода в Киевской области
В Пасху, 16 апреля, в области прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью будет идти дождь, но днем существенных осадков синоптики не прогнозируют. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с.
В Киевской области ночью температура воздуха будет 3-8° тепла, а днем 11-16°. В столице ночью столбики термометров покажут +6-8°, а днем – 13-15° выше нуля.
Прогноз погоды на апрель
Синоптики "Укргидрометцентра" информировали, что апрель в Украине будет теплым. Средняя лунная температура воздуха прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.
Читайте также:
- В Иерусалиме взошел Благодатный огонь
- Где смотреть богослужение на Пасху: онлайн-трансляции
- Окончательный ответ: будут ли выходные на Пасху 2023 года