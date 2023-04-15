Погода на Пасху, 16 апреля: потеплеет ли в Украине на праздник

В воскресенье, 16 апреля, на Пасху погода не очень порадует украинцев теплом. Лишь местами воздух прогреется до 20° тепла. Местами прогнозируют осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. В западных, Одесской и Николаевской областях, на севере и у центров будет дождь. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью в большинстве регионов Украины температура воздуха составит +3-8°. На востоке и в Карпатах будет прохладнее – от 0° до +5°. Днем воздух прогреется до 11-16° тепла. В Закарпатье столбики термометров поднимутся до отметки +20°.

Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Пасху, 16 апреля, в области прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью будет идти дождь, но днем существенных осадков синоптики не прогнозируют. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет 3-8° тепла, а днем 11-16°. В столице ночью столбики термометров покажут +6-8°, а днем – 13-15° выше нуля.

Прогноз погоды на апрель

Синоптики "Укргидрометцентра" информировали, что апрель в Украине будет теплым. Средняя лунная температура воздуха прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

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