В Україні стане прохолодно, температура опуститься до мінусової: погода 5 квітня

У п'ятницю, 5 квітня, в Україні буде прохолодно. Місцями в регіонах вночі фіксуватимуть "мінус". Втім, вдень у деяких регіонах пригріє до +20°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. На заході, в Одеській, Вінницькій і Житомирській областях - невеликий дощ. Опади також будуть у Карпатах і на Закарпатті. На решті території України буде суха погода. Вітер південно-західний - 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в більшості областей буде 1-6° тепла. Втім, на півночі ніч буде прохолодною - місцями 0-2° морозу. Вдень температура підніметься до 11-16° тепла. Тепліше протягом доби буде на Закарпатті та на півдні: вночі +4-9°, вдень +15-20°.

На високогір'ї Карпат у п'ятницю буде дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме близько 0°, а вдень 2-7° тепла.

Погода в Києві

На Київщині 5 квітня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість південно-західного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від +3° до -2°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +11-16°. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 0-2° тепла, вдень +13-15°.

Як повідомлялося, наступними вихідними пил із Сахари знову накриє Європу. Так, у неділю, 7 квітня, пил з Африки досягне, зокрема, північно-західної частини України.

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