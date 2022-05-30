Потерпають від катувань та репресій: у Високопіллі на Херсонщині загинули 25 мирних мешканців

Потерпають від катувань та репресій: у Високопіллі на Херсонщині загинули 25 мирних мешканців

Селище Високопілля обстрілюють з "Градів", там немає електрики, газу, води, їжі та ліків.

Мешканці Високопілля, що на Херсонщині, не можуть виїхати з населеного пункту через заборону окупантів і брак палива. Внаслідок злочинних дій загарбників вже загинули 25 мирних мешканців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, мешканці селища Високопілля змушені виживати без ліків і продуктів, потерпаючи від катувань та репресій.

Внаслідок ворожих обстрілів з "Градів" селище на кордоні з Дніпропетровською областю перебуває без електрики, газу та питної води.

"У Високопіллі зруйновані всі адміністративні будівлі, не вистачає продовольства та дитячого харчування. Ще одна проблема мешканців – відсутність ліків. У селищі багато інсулінозалежних, онкохворих, людей із захворюванням щитовидної залози. Місцеві повідомляють про загибель 25 мирних жителів", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що люди намагаються покинути небезпечну зону на власному транспорті, але через заборону виїзду з боку окупантів та брак палива зробити це майже неможливо.

"У Херсонській області склалася критична ситуація з евакуацією мирних мешканців із зони активних бойових дій та завезенням гуманітарних вантажів. Попри те, що Україна використовує всі можливості для порятунку людей, безпечних шляхів стає все менше через перешкоджання окупантів", - написала Денісова.

Вона констатувала, що такими методами воєнних дій Росія грубо порушила норми Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року. Обмежуючи свободу пересування громадян, РФ порушила і Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному право на вільне пересування.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф до України врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні. Я закликаю міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-агресором рф", - наголосила омбудсменка.

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