Чи є загроза повторного наступу на Київ: у КМВА відповіли

Чи є загроза повторного наступу на Київ: у КМВА відповіли

Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами, кажуть в КМВА.

Загроза повторного наступу на Київ залишається. Росія може використати територію Білорусі для повторної спроби захопити столицю України.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що російська федерація може також використовувати і території білорусі", - повідомили в КМВА.

Зазначається, що Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами.

"Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в росії, небезпека повторного наступу залишається. Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо", - вважають в КМВА.

Також у адміністрації міста зазначили, щодня пильно стежать за діями ворога.

"Загроза існує та існуватиме доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу", - підсумували в КМВА.

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