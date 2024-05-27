Повітряна тривога: у низці областей України є загроза

Сьогодні, 27 травня, у низці регіонів України оголошена повітряна тривога.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу", - повідомили у Повітряних силах України.

Якщо під час тривоги ви вдома: прямуйте до укриття, стежте за повідомленнями від місцевої влади та правоохоронців. Якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін" або вийдіть у під'їзд.

Нагадаємо, у ніч проти 27 травня 2024 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

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