Повітряна тривога в Україні втретє за день: яка причина

У п'ятницю, 25 серпня, по всій території України вже втретє оголосили масштабну повітряну тривогу.

Небезпека в усіх областях України знову пов'язана з активністю тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Черговий зліт МиГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України", - йдеться в повідомленні.

Раніше речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти російських МіГів.

За її словами, таким чином росіяни випробовують систему протиповітряної оборони України і збирають інформацію. Однак будь-якого моменту з ворожих винищувачів можуть полетіти ракети.

Тож не нехтуйте власною безпекою і негайно прямуйте до укриття.

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