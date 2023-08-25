Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога в Україні втретє за день: яка причина

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1619
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога в Україні втретє за день: яка причина

Повітряна тривога 25 серпня / Фото: ТСН.ua

У п'ятницю, 25 серпня, по всій території України вже втретє оголосили масштабну повітряну тривогу.

Небезпека в усіх областях України знову пов'язана з активністю тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Черговий зліт МиГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України", - йдеться в повідомленні.

Раніше речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти російських МіГів.

За її словами, таким чином росіяни випробовують систему протиповітряної оборони України і збирають інформацію. Однак будь-якого моменту з ворожих винищувачів можуть полетіти ракети.

Тож не нехтуйте власною безпекою і негайно прямуйте до укриття.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1619
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація