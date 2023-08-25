Повітряна тривога в Україні втретє за день: яка причина

У п'ятницю, 25 серпня, по всій території України вже втретє оголосили масштабну повітряну тривогу.
Небезпека в усіх областях України знову пов'язана з активністю тактичної авіації РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Черговий зліт МиГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України", - йдеться в повідомленні.
Раніше речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти російських МіГів.
За її словами, таким чином росіяни випробовують систему протиповітряної оборони України і збирають інформацію. Однак будь-якого моменту з ворожих винищувачів можуть полетіти ракети.
Тож не нехтуйте власною безпекою і негайно прямуйте до укриття.