Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

У п'ятницю, 12 квітня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Тривога на Донеччині триває від 08:43, а на Харківщині - від 09:52. Крім того, "червона" Миколаївська область. У регіоні о 08:02 було оголошено ракетну небезпеку.

Актуальна мапа тривог станом на 10:00.

Крім того, Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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