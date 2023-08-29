Поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння: ДБР про застреленого копом чоловіка

У ДБР розповіли нові деталі гучного інциденту у Дніпрі, де патрульний поліцейський застрелив чоловіка.

Про це передає пресслужба Бюро.

За інформацією ДБР, патрульні намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра.

"Водій автівки (у Мережі вказали, що це була машина Jaguar – Ред.), за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час конфлікту, який виник між копами та водієм, правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі працівник патрульної поліції застрелив водія автівки, яку спинив.

У місцевих Telegram-каналах спочатку повідомляли, що поліцейський нібито відкрив вогонь тоді, коли чоловік напав на напарницю патрульного. Проте пізніше з'явилося відео смертельного моменту, в якому видно, що патрульний скоріше за все, не попередив про застосування зброї та не зробив попереджувальний вистріл.