У Дніпрі поліцейський посеред вулиці застрелив чоловіка: що відомо

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що поліцейський нібито відкрив вогонь тоді, коли чоловік напав на напарницю патрульного.

У Дніпрі посеред вулиці патрульний застрелив чоловіка.

Цю інформацію підтвердила Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також ДБР, які ву межах кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події.

Керівництво Нацполіції призначило службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Що стало причиною стрілянини

Про причини стрілянини у Патрульній поліції не уточнюють.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що поліцейський нібито відкрив вогонь тоді, коли чоловік напав на напарницю патрульного.

Блогер Андрій Смирнов пише, що попередньо, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки.

Місцеві пабліки пишуть, що загиблий чоловік – водій цього "Ягуара" / Фото: Дніпро Оперативний

"Стався конфлікт і водій напав на патрульну та почав її бити. Після цього він кинувся на іншого патрульного. В результаті бійки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю", – зазначив він.

За інформацією пабліка "Дніпро Оперативний", у водія з правоохоронцями стався конфлікт. Чоловік напав на патрульну та почав її бити, після чого почав бити іншого патрульного. В результаті бійки один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. У пабліку пишуть, що у цей час у машині була дружина та дитина загиблого.

У Мережі з'явилося відео з місця інциденту після стрілянини.