Врятували людські життя та запобігли руйнуванню об'єктів інфраструктури: ЗСУ збили дві крилаті ракети окупантів над Дніпропетровщиною

Врятували людські життя та запобігли руйнуванню об'єктів інфраструктури: ЗСУ збили дві крилаті ракети окупантів над Дніпропетровщиною

ЗСУ запобігли людським жертвам та руйнуванням інфраструктури.

У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони врятували людські життя та запобігли руйнування об'єктів інфраструктури, збивши ракети окупантів.

Про вдале полювання української ППО повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Вночі, 5 квітня, на Дніпропетровщині, зенітними ракетними підрозділами Повітряне командування "Схід" знищено ще дві крилаті ракети російських окупантів. Протиповітряна оборона Повітряних Сил працює!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони України відмінно відпрацювали по ракетам окупантів, які ті запустили з території Білорусі. Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі завдала удар крилатими ракетами по території України. Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.