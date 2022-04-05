ЗСУ за добу збили 4 ракети окупантів, випущених з території Білорусі

ЗСУ за добу збили 4 ракети окупантів, випущених з території Білорусі

Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

Сили протиповітряної оборони України відмінно відпрацювали по ракетам окупантів, які ті запустили з території Білорусі.

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Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі завдала удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль", - повідомляють у командуванні.

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Нагадаємо, що з моменту російського вторгнення ЗСУ знищили 55 одиниць засобів ППО, 150 літаків та 134 вертольоти окупантів.