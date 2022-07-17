"Прильоти" у Харкові: у місті лунають вибухи

У Харкові в ніч проти 17 липня знову прозвучали вибухи.

Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.

За попередньою інформацією, пролунало чотири вибухи.

Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу

Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.

Залишайтеся в укриттях!

Повідомляється про запуск ракет з Бєлгорода. Інформація перевіряється.

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Повітряна тривога знову спрацювала. Будьте обережні, не ігноруйте інформацію про повітряну тривогу.

Офіційних повідомлень наразі немає.

У соцмережах повідомляють, що"до речі, якщо додати всі тривоги до Харкова з початку війни, то вийде… 29 днів, 7 годин. Це друге місце в Україні. Більше лише у Луганській".

Внаслідок "прильотів" - сильна пожежа. Дим розстилається над усім містом. Закривайте вікна.

Нагадаємо, окупанти виходять із оперативної паузи на Донбасі. Російські війська продовжують систематичні обстріли цивільної інфраструктури, об’єктів житлової інфраструктури, рекреаційних та навчальних закладів.

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