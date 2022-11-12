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Прогноз погоди на 13 листопада: в Україні буде суха і тепла погода

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 13 листопада: в Україні буде суха і тепла погода

Фото: pixabay.com

Опадів в Україні не передбачають.

У неділю, 13 листопада, в Україні ще триматиметься тепла і суха погода. Лише вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в Україні не передбачають. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.

Вночі в українських регіонах буде від 4 до 9 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1-6 градусів.

Вдень повітря прогрється до 8-13 градусів тепла. Трохи прохолодніше - на Прикарпатті та Буковині - до 7 градусів тепла. Натомість на півдні Одещини прогнозують до +16 градусів.

У Києві у неділю буде мінлива хмарність. Вночі прогнозують 6-8 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрв покажуть +10-12 градусів.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що до України з північного сходу надійде холодне арктичне повітря, внаслідок чого очікується значне похолодання до -2...-5 градусів вдень. 

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Дата публікації
Перегляди
180
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