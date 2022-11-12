У восьми областях України вимикатимуть електрику 13 листопада: деталі

Планові відключення електроенергії 13 листопада очікуються в Києві, в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Відключення світла діятимуть від 00:00 до 24:00.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

"Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами", – пояснили в "Укренерго".

Там додали, що ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Тож енергетики закликали надалі свідомо ставитись до споживання електроенергії – особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Нагадаємо, без нових атак з боку Росії взимку в Україні триватимуть постійні відключення світла, проте це не переросте в тотальний колапс. Таку оцінку дав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Водночас у Києві може зрости тривалість відключень світла через настання холодів, попередив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

У разі відключень електроенергії, читайте в матеріалі ТСН.ua, якими альтернативними джерелами освітлення можна скористатися у квартирі.

Коли відключили світло: лайфхаки від психотерапевта Олега Чабана

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