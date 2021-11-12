Яке завтра свято – все про 13 листопада, що святкують, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 13 листопада, що святкують, що не можна робити

13 листопада 2021 року – субота. Цього дня француз Поль Корню першим піднявся в повітря на гелікоптері, Швеція вступила до Європейського Союзу, у місті Порт Дуглас (Австралія) відбувся марафон на честь сонячного затемнення.

До Нового року залишається 48 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 листопада в усьому світі – Міжнародний день сліпих. Він був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я. День обрали особливий – на честь французького педагога Валентина Гаюї. Саме він ввів особливий шрифт, який допоміг сліпим людям читати та навчатися. 1784 року Гаюї навіть відкрив на власні кошти першу школу, в якій навчалися виключно незрячі учні. Вона отримала назву «Майстерня трудівників-сліпих».

Цікавий факт – Валентин Гаюї все створював сам, без допомоги з боку держави.

13 листопада Всесвітній день доброти / Pexels

Щорічно 13 листопада також святкується Всесвітній день доброти. Це свято є хорошою можливістю знайти час на своїх близьких та друзів, захисту тварин або інших добрих справ.

Свій початок цей день бере в 1997 році, коли в Японії створили волонтерський “Всесвітній рух за доброту”. Він не мав жодного політичного чи релігійного напряму. Спочатку до руху входили лише представники тихоокеанського регіону, але сьогодні географія значно розширилася. Офіційно Всесвітній день доброти заснували в 2000 році в Токіо.

Жартівливі свята 13 листопада:

День сексу за дружбою;

Національний день зустрічі зі страхами;

Національний день бандани;

День контрастного душу;

Національний день моєї вечірки.

Пам’ятні дати 13 листопада

13 листопада 2020 року соціальна мережа Instagram змінює дизайн основного екрану / Pexels

Цього дня рік тому в Чорногорії запровадили комендантську годину, британець отримав $2 тисячі штрафу за проїзд в транспорті без маски, а Instagram змінив дизайн основного екрана.

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 листопада:

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1851 рік – починає працювати Миколаївська залізниця;

1907 рік – француз Поль Корню піднявся в повітря на власному гелікоптері з двома ведучими гвинтами і досягнув висоти 2 метри;

1918 рік – Симон Петлюра був звільнений з в’язниці гетьманом Павлом Скоропадським;

1918 рік – у Львові Українською національною радою був схвалений тимчасовий основний закон, згідно якого проголошена Західноукраїнська Народна Республіка;

1945 рік – Шарль де Голль став головою Тимчасового Уряду в Франції;

1956 рік – у м. Ворошиловськ почала працювати найбільша в Європі нова мартенівська піч;

1971 рік – в США вивели на орбіту навколо Марса перший штучний супутник цієї планети “Марінер-9”;

1980 рік – космічним апаратом “Вояжер-1” передано на Землю перші фотографії Сатурна;

1994 рік – Швеція вступає в Європейський Союз;

1997 рік – відбулося перше засідання ЦВК (Центральної виборчої комісії) України;

2007 рік – в Європарламенті погодилися на надання Україні спрощеного візового режиму;

2012 рік – у східній півкулі Землі відбулось повне сонячне затемнення, на честь якого в австралійському місті Порт Дуглас пройшов марафон (в ньому взяло участь біля 2000 бігунів з різних країн світу).

Яке завтра церковне свято

13 листопада День пам'яті преподобних Спиридона і Никодима / Pexels

13 листопада у православній церкві – день пам’яті преподобних Спиридона і Никодима. Вони були просфорниками Печерськими. Про їхнє життя відомо дуже мало. Згідно з легендами жили вони в XII столітті в Ближній печерах Києво-Печерського монастиря. Їхнім послухом було випікання просфорів, чим вони й займалися на протязі 30 років.

Легенда розповідає, що одного дня святі вчинили справжнє диво – піч загорілася, і вогонь швидко розповсюджувався. Їм вдалося не лише загасити полум’я, але й вийти з нього повністю неушкодженими. Саме тому в народі Никодима і Спиридона вважать захисника будинку від пожежі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 листопада

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Нікодім, Микола, Петро, Роман, Сергій, Спиридон, Степан, Трохим, Федір, Яків.

Талісманом людей, народжених 13 листопада, є берил. Цей камінь називали символом філософів і життєрадісних людей. З каменів-самоцвітів він вважається найкоштовнішим. Цікавий факт – людям, народженим під знаком Скорпіона, берил допомагає приборкати войовничу натуру.

В цей день народилися:

1850 рік – британський письменник Роберт Стівенсон;

1858 рік – професор Київського політехнічного інститут, хімік-органік Михайло Коновалов;

1869 рік – український громадський діяч Олександр Черняхівський;

1889 рік – український письменник Остап Вишня (справжнє ім’я Павло Михайлович Губенко);

1913 рік – український композитор народний, артист УРСР, педагог Герман Жуковський;

1937 рік – бандурист, кобзар Остап Кіндрачук;

1943 рік – український політик, голова меджлісу Мустафа Джемілєв.

Що не можна робити цього дня

Цього дня наші пращури намагалися ні з ким не сваритися. Вважалося, щоб будь-який конфлікт дасть недругу можливість зурочити вас.

Народні прикмети і традиції

13 листопада вірили: якщо почав співати снігур – чекайте на швидкий прихід зими / Pexels

Серед наших предків існувало чимало погодних прикмет на завтрашній день:

якщо почав співати снігур – чекайте на швидкий прихід зими;

ведмідь зробив барліг на височині – навесні буде сильна повінь;

дивилися, який сьогодні день: якщо сонячний і теплий – найближчими днями почнеться сильний вітер;

горобці голосно цвірінькають – на теплу погоду;

якщо між собою посварилися рибалки – риболовля буде невдалою на протязі всієї зими.

Існували і цікаві традиції. Наприклад, перший вилов рибалки намагалися пожертвувати храму або просто швидше продати, а на гроші придбати свічки і запалити в церкві. Намагалися в цей день не спілкуватися з незнайомцями, бо саме 13 листопада найлегше заподіяти пристріт.

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