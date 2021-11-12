Церковне свято 13 листопада: день пам’яті преподобних Спиридона та Никодима

Горобці голосно цвірінькають цього дня – до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання – скоро настануть стійкі холоди.

13 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобних Спиридона та Никодима, просфорників Печерських.

Історія свята

За переказами, двоє святих, які жили у 12 столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, протягом 30 років виконували свій послух — пекли просфори. Преподобний Спіридон прийшов у монастир при ігумені Пімені вже немолодою людиною. Подвижник супроводжував свою працю невпинною молитвою і співом псалмів. Святий Никодим працював поруч із преподобним Спіридоном і вів таке ж строге життя.

Легенда оповідає про диво, пов'язане зі святими: одного разу піч загорілася, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими. Напевно, тому у народі Никодима та Спиридона шанували як охоронців будинку від пожежі. Також святі оберігали сім'ї від інших нещасть.

Народні традиції і прикмети

На Русі цього дня потрібно було переводити курей у зимові закутки, а також шанувати старих і слабких, вибирати птаха на забій. Готували різні страви з курятини: запечену чи фаршировану курку, котлети з курячого фаршу, курники — пироги з начинкою з курячого м'яса.

Мисливці також користувалися на Никодима та Спиридона особливою шаною. У цей час вони виходили на перше заяче полювання на свіжому снігу.

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Ясна і сонячна погода цього дня – до сильного поривчастого вітру.

Горобці голосно цвірінькають – до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання – скоро настануть стійкі холоди.

З’їсти в цей день блюдо з курятини – на щастя.

Що заборонено робити 13 листопада

Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому ворогу найлегше вам наврочити.

Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко пристріт заподіяти.

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