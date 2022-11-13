Астрологічний прогноз на 13 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило d роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: що б людина не замислила в цей час, все це дуже скоро блискуче втілиться в життя, тому можна складати будь-які – навіть найамбітніші – плани. Спілкування з друзями та близькими людьми мине на позитиві та принесе багато приємних емоцій: не варто його обмежувати у вихідний день.

Символ дня: муза.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: гірський кришталь, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго і потребують ретельного лікування, тож зволікати з ним не варто.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня показують людині її саму у справжньому світлі: якщо щось їй не сподобається, ще не пізно все виправити.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Афоризм дня: "Доля – не випадковість, а предмет вибору, її не очікують, а завойовують" (Вільям Дженнінгс Браян).

Ангел-охоронець дня: Ламас – робить людину незалежною та самостійною.

Магія і містика дня: можна проводити магічні дії з напівдорогоцінним камінням.

Табу дня: варто побоюватися великої висоти – небажано підніматися на верхні поверхи будинків та дивитися униз.

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