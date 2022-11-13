Астрологический прогноз на 13 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: что бы человек ни задумал в это время, все спустя непродолжительное время блестяще воплотится в жизнь, поэтому можно составлять любые – даже самые амбициозные – планы. Общение с друзьями и близкими людьми пройдет на позитиве и принесет массу приятных эмоций: не стоит его ограничивать в выходной день.
Символ дня: муза.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и требуют тщательного лечения, поэтому медлить с ним не стоит.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня показывают человеку его самого в истинном свете: если что-то ему не понравится, еще не поздно все исправить.
Стрижка дня: стричься не рекомендуется.
Афоризм дня: "Судьба не случайность, а предмет выбора, ее не ожидают, а завоевывают" (Уильям Дженнингс Брайан).
Ангел-хранитель дня: Ламас – делает человека независимым и самостоятельным.
Магия и мистика дня: можно проводить магические действия с полудрагоценными камнями.
Табу дня: стоит опасаться большой высоты – нежелательно подниматься на верхние этажи домов и смотреть вниз.
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