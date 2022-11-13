Українські військові зменшили вороже військо на 40 осіб та три автівки

З метою придушення вогню ворожої артилерії українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 росіян та 3 військових автівки. Решта втрат противника, дорозвідуються.

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Нагадаємо, що у Маріуполі зафіксований рух сил окупантів.

Відхід "другої армії світу" з Херсона

Російське Міноборони 9 листопада 2022 року зазначило, що вирішило відвести свою армію з Херсона. Вже 11 листопада у Москві прозвітували про успіхи.

У адміністрації диктатора Володимира Путіна Херсон досі вважають російським. Аргументують це тим, що статус окупованого регіону "закріплений". Тому, кажуть в Кремлі, "немає і не може бути жодних змін".

Окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонщини заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

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