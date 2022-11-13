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У Маріуполі зафіксований рух сил окупантів: куди вони прямують

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Маріуполі зафіксований рух сил окупантів: куди вони прямують

Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

У Маріуполі та Маріупольському районі зафіксований рух російських сил.

Про це у повідомленні у Telegram заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко й опублікував відповідне відео,

Військова техніка, зокрема важка та системи ППО ("Бук") та мобілізовані в великої кількості перекидається в напрям Бердянська.

Через великий трафік (коридор в Крим по суходолу, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автівки та тягачі рухаються спочатку по трасі Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангш, об’їзна дорога Мангушу - напрям Бердянськ.

Після Херсонського падіння русні за Дніпро, Маріуполь перетворено на перехрестя ротацій окупантів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому впали Маріуполь і Херсон: версії і подробиці прориву оборони на півдні України

Додамо, що у Маріуполі росіяни у жовтні демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, встановлений 2004 року в центрі міста. За даними пропаганди, монумент демонтували за допомогою автокрана. Граніт пам’ятника планують використати у якості будматеріалів.

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Дата публікації
Перегляди
459
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