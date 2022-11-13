У Маріуполі зафіксований рух сил окупантів: куди вони прямують

У Маріуполі та Маріупольському районі зафіксований рух російських сил.
Про це у повідомленні у Telegram заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко й опублікував відповідне відео,
Військова техніка, зокрема важка та системи ППО ("Бук") та мобілізовані в великої кількості перекидається в напрям Бердянська.
Через великий трафік (коридор в Крим по суходолу, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автівки та тягачі рухаються спочатку по трасі Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангш, об’їзна дорога Мангушу - напрям Бердянськ.
Після Херсонського падіння русні за Дніпро, Маріуполь перетворено на перехрестя ротацій окупантів.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому впали Маріуполь і Херсон: версії і подробиці прориву оборони на півдні України.
Додамо, що у Маріуполі росіяни у жовтні демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, встановлений 2004 року в центрі міста. За даними пропаганди, монумент демонтували за допомогою автокрана. Граніт пам’ятника планують використати у якості будматеріалів.
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