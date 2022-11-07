В окупованому Маріуполі росіяни почали будувати лінію оборони

Навколо тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники почали будувати лінію оборони.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пірамідки", які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсона", - розповів радник мера.

Окупанти також частково встановлюють оборону у районі траси між Маріуполем та селищем Микільське. Також значно посилять напрямок із півночі до с. Старий Крим.

"Незважаючи на всі заяви "Росія тут назавжди", насправді росіяни не мають такого оптимізму. Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - зазначив він.

Ситуація в Маріуполі

Росіяни змусили усіх бюджетників у місті здати українські паспорти під загрозою арешту.

У Маріуполі продовжують зносити зруйновані будинки, але новим житлом людей забезпечувати не збираються.

Російські загарбники, які і спричинили енергетичну катастрофу в Мріуполі, вирішили "допомогти" людям і роздали їм обігрівачі, однак у місті немає світла.

Росіяни активно використовують Маріуполь як логістичний шлях до Криму, переправляючи через місто вантажівки.

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