В оккупированном Мариуполе россияне начали строить линию обороны

Оккупанты начали значительное укрепление Мариуполя.
Вокруг временно оккупированного Мариуполя русские захватчики начали строить линию обороны.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", частично везущие в сторону Запорожья/Херсона", — рассказал советник мэра.
Оккупанты также частично устанавливают оборону в районе трассы между Мариуполем и поселком Никольское. Также значительно усилят направление с севера в с. Старый Крым.
"Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", на самом деле у русских нет такого оптимизма. Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", — отметил он.
Ситуация в Мариуполе
Россияне заставили всех бюджетников сдать украинские паспорта под угрозой ареста.
В Мариуполе продолжают сносить разрушенные дома, но новым жильем людей обеспечивать не собираются.
Российские захватчики, которые и повлекли за собой энергетическую катастрофу в Мриуполе, решили "помочь" людям и раздали им обогреватели, однако в городе нет света.
Россияне активно используют Мариуполь как логистический путь в Крым, переправляя через город грузовики.
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