В оккупированном Мариуполе россияне начали строить линию обороны

Вокруг временно оккупированного Мариуполя русские захватчики начали строить линию обороны.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", частично везущие в сторону Запорожья/Херсона", — рассказал советник мэра.

Оккупанты также частично устанавливают оборону в районе трассы между Мариуполем и поселком Никольское. Также значительно усилят направление с севера в с. Старый Крым.

"Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", на самом деле у русских нет такого оптимизма. Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", — отметил он.

Ситуация в Мариуполе

Россияне заставили всех бюджетников сдать украинские паспорта под угрозой ареста.

В Мариуполе продолжают сносить разрушенные дома, но новым жильем людей обеспечивать не собираются.

Российские захватчики, которые и повлекли за собой энергетическую катастрофу в Мриуполе, решили "помочь" людям и раздали им обогреватели, однако в городе нет света.

Россияне активно используют Мариуполь как логистический путь в Крым, переправляя через город грузовики.

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