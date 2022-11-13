У Чорному морі в готовності до залпу перебуває вісім ворожих "Калібрів"

Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав - 18 кораблів та катерів.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
В тому числі - один ракетоносій в готовності до залпу вісьмома «Калібрами».
Ворог плекає плани про застосовування високоточних ракетних систем, ударних дронів та інших засобів вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури тилових регіонів та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія концентрує сили для повторення масованих ударів по Україні, зокрема по інфраструктурі.
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