Прогноз погоди на 20 квітня: в Україні похолодає, місцями - грози

У Карпатах буде дощ зі снігом.

У четвер, 20 квітня, в Україні місцями дощитиме. Температура повітря буде плюсовою, проте не високою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі в західних областях. У південній частині вдень місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Вночі у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть 3-8° тепла. Втім на півдні температура буде вищою: + 6-11°. Вдень повітря прогріється до +8-13°. На Закарпатті буде тепліше - до 14-19° тепла, а у південній частині - +10-15°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 20 квітня буде хмарно з проясненнями. Дощитиме. Швидкість північно-східного вітру - 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в області становитиме +3-8°, а вдень 8-13°. У столиці стовпчики термометрів вночі будуть на познаках +6-8°, а вдень +10-12°.

Погода в Карпатах

На високогір'ї Карпат синоптики попереджають про невеликий дощ. Вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі становите 0-5° тепла, а вдень 3-8° вище нуля.

Значна сніголавинна небезпека у зв'язку з відлигою очікується на високогір'ї Iвано-Франкiвської області. Помірна - на високогір'ї Закарпаття. Туристів просять не ходити в гори.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що вже найближчим часом в Україні зіпсується погода. Зокрема, вже від завтра, 20 квітня, очікується незначне похолодання на 1-3 градуси.

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