Прогноз погоди на 23 травня: в Україні буде прохолодно, місцями - дощ

Прогноз погоди на 23 травня: в Україні буде прохолодно, місцями - дощ

У понеділок, 23 травня, в Україні буде прохолодно.

Сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с. Місцями на заході дощитиме.

Про це повідомили в Укрігдрометцентрі.

На заході стовпчики термометрів покажуть від 15 до 19 градусів тепла. На сході синоптиик прогнозують +15-17 градусів. У північних регіонах країни повітря прогріється до 14-18 градусів тепла. На півдні очікується +16-20 градусів.

Фото: Укргідрометцентр

У понеділок у Києві буде хмарно. Швидкість північного вітру складе 1,3 - 2,5 м/с. Температура повітря буде +15-17 градусів тепла.

Нагадаємо, 23 травня 2022 року – понеділок. 89-й день війни Росії проти України. 143-й день року.

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