Прогноз погоды на 23 мая: в Украине прохладно, местами — дождь

Прогноз погоды на 23 мая: в Украине прохладно, местами — дождь

В понедельник, 23 мая, в Украине будет прохладно.

Сегодня по всей территории страны ожидается переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Местами на западе будет дождь.

Об этом сообщили в Укригдрометцентре.

На западе столбики термометров покажут от 15 до 19 градусов тепла. На востоке синоптиик прогнозируют +15-17 градусов. В северных регионах страны воздух прогреется до 14-18 градусов тепла. На юге ожидается 16-20 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В понедельник в Киеве облачно. Скорость северного ветра составит 1,3 – 2,5 м/с. Температура воздуха будет 15-17 градусов тепла.

Напомним, 23 мая 2022 года – понедельник. 89-й день войны России против Украины. 143-й день года.

Читайте также: