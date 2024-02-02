Мокрий сніг і сильний вітер: якою буде погода в україні 3 лютого

У столиці - І рівень небезпеки.

У суботу, 3 лютого, в Україні буде мокрий сніг та дощ, а також сильний вітер - до 15-20 м/с. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень в Україні будуть мокрий сніг та дощ. Крім того, синоптики попереджають про сильні пориви вітру у більшості регіонів - 15-20 м/с.

На більшості території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу. Вдень в Україні синоптики прогнозують +3-8°, а на Лівобережжі - 0-5° тепла.

В Карпатах у п'ятницю буде сніг та дощ, а на дорогах - ожеледиця. Вночі температура повітря становитиме 3-8° морозу, а вдень - від -3° до +2°.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 3 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом в дощ. Вдень пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

"3 лютого вдень пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у попередженні синоптиків.

В Київській області температура повітря вночі буде від 2° морозу до 3° тепла, а вдень - 3-8° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0°, а вдень - 4-6° тепла.

Нагадаємо, синоптики попередили, що до України йдуть небезпечні метеорологічні явища. Вночі на заході країни та в більшості областей очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

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