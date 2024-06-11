ПС ЗСУ попередили про активість ворожої авіації

Повітряна тривога охопила частину України.
У ніч проти 11 червня 2024 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а пізніше про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у низці областей.
"Дніпропетровська, Полтавська, Сумська області - ракетна небезпека!", - попереджують українські військові.
Пізніше пролунав відбій загрози
Нагадаємо, на війні загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Йому було 53 роки.
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