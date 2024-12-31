Ранкова атака на Україну: скільки ракет і дронів збили Сили ППО

Ворог, що очікувано, не відмовився від своїх намірів навіть у переддень Нового року.
Сили ППО 31 грудня збили 6 ракет та 16 дронів. Ще 24 – не досягли своїх цілей (локаційно втрачені).
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Деталі
Як зазначається, у ніч на 31 грудня 2024 року (із 20:30 30 грудня) противник застосував 61 засіб повітряного нападу:
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.
- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;
- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;
- 40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — РФ.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 5 керованих авіаційних ракет Х-69;
- 16 ударних БпЛА типу Shahed, ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків)
"Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині. Попри новорічний настрій, закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх рідних!", — підсумували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, зранку 31 грудня війська РФ завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок атаки попадали уламки збитих повітряних цілей в Дарницькому райо
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