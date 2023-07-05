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РФ вдарила по Первомайському "Іскандером": в ОВА розповіли про постраждалих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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РФ вдарила по Первомайському "Іскандером": в ОВА розповіли про постраждалих

У Первомайському у лікарні перебуває семеро постраждалих внаслідок ракетного удару. / Фото: УНІАН

Однорічна дитина також перебуває в медустанові.

Внаслідок удару "Іскандерами" по Первомайському на Харківщині вдень 4 липня семеро постраждалих залишаються в лікарні. Загалом постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається семеро людей. П'ять - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - із осколковими пораненнями",- йдеться у повідо Їмленні очільника ОВА. 

Крім того, до Харкова госпіталізовано жінку з пораненням ока - стан оцінюють як середньої тяжкості. Однорічна дитина також перебуває в медустанові у стані середньої важкості.

За словами Синєгубова, внаслідок атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, горіли авто.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, армія РФ атакувала місто Первомайський у Харківській області. Вони прицільно цілилися в житлові квартали, щоб поранити людей.

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