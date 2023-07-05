РФ ударила по Первомайскому "Искандером": в ОВА рассказали о пострадавших

Годовалый ребенок также находится в медучреждении.
В результате удара "Искандерами" по Первомайскому на Харьковщине днем 4 июля семеро пострадавших остаются в больнице. В общей сложности пострадали 43 человека, среди них — 12 детей.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По состоянию на утро 5 июля в больницах области остаются семь человек. Пять — в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном — с осколочными ранениями", — говорится в сообщении Имлении главы ОВА.
Кроме того, в Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза — состояние оценивают как средней тяжести. Годовалый ребенок также находится в медучреждении в состоянии средней тяжести.
По словам Синегубова, в результате атаки повреждены восемь многоэтажек, горели авто.
Напомним, во вторник, 4 июля, армия РФ атаковала город Первомайский в Харьковской области. Они прицельно целились в жилые кварталы, чтобы ранить людей.