РФ ударила по Первомайскому "Искандером": в ОВА рассказали о пострадавших

Годовалый ребенок также находится в медучреждении.

В результате удара "Искандерами" по Первомайскому на Харьковщине днем 4 июля семеро пострадавших остаются в больнице. В общей сложности пострадали 43 человека, среди них — 12 детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По состоянию на утро 5 июля в больницах области остаются семь человек. Пять — в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном — с осколочными ранениями", — говорится в сообщении Имлении главы ОВА.

Кроме того, в Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза — состояние оценивают как средней тяжести. Годовалый ребенок также находится в медучреждении в состоянии средней тяжести.

По словам Синегубова, в результате атаки повреждены восемь многоэтажек, горели авто.

Напомним, во вторник, 4 июля, армия РФ атаковала город Первомайский в Харьковской области. Они прицельно целились в жилые кварталы, чтобы ранить людей.

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