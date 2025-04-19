РФ вгатила по Україні ракетами та дронами: які регіони постраждали

Росіяни знову використали ударні дрони. / © Associated Press

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У ніч проти 19 квітня 2025 року російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили України.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 95 засобів повітряного нападу противника — 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

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3 балістичні ракети «Іскандер-М» (район пуску — Крим)

2 протикорабельні ракети «Онікс» (район пуску — Крим)

3 протирадіолокаційні ракети Х-31П

87 ударних БпЛА типу «Shahed» та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, Гвардійське — Крим)

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу „Shahed“ (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові безпілотник влучив у приватний сектор.