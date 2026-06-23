Росія завозить сибірську виразку на Херсонщину: термінове попередження ГУР

Скотомогильник / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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Головне управління розвідки Міноборони України інформує: на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки.

Про це повідомляє ГУР у Facebook.

«Йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. Загалом таких об’єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема — скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт», — йдеться у повыдомленні.

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Зазначається, що заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Худоб’ячі туші не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів перебувають у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів — відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше ніж 1 кілометр.

Захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює.

Частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

Безконтрольне захоронення інфікованої худоби та ігнорування заходів безпеки на скотомогильниках з боку російських окупантів — пряма загроза для цивільного населення на тимчасово поневолених територіях, а також для аграрного сектору Херсонщини — через підвищену небезпеку зараження ґрунтів і здорових тварин.

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«Навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки — ще один злочин держави-агресора росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України», — наголошують у ГУР.

Військова розвіда не виключає, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції під чужим прапором, що, крім кінетичного впливу на об’єкти концентрації джерел сибірської виразки, міститиме також інформаційно-пропагандистську складову ― наприклад, звинувачення України у виготовленні/застосуванні так званої «біологічної» зброї.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Херсонської області тисячі людей опинилися у пастці без їжі, води, ліків, світла та газу. Російські війська блокують виїзд і атакують цивільних дронами, доводячи громади до гуманітарної катастрофи.

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