Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України: як підготуватися до аварійних вимкнень

Масований обстріл України росіянами та що треба зробити українцям, щоб підготуватися до аварійного вимкнення електроенергії. Читайте про це та інші новини України на ТСН.ua.

Станом на вечір 10 жовтня 2022 року внаслідок ракетних ударів Росії в різних містах України пошкоджено 11 важливих енергетичних інфраструктурних об'єктів. Частина областей все ще залишаються знеструмленими.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що більшість об'єктів інфраструктури будуть відновлені вже 10 жовтня, а решта запрацюють завтра, 11 жовтня 2022 року. Втім, українцям слід бути готовими до того, що така ситуація може повторитися в майбутньому знову. А тому варто підготуватися і знати, що робити під час аварійного або "віялового" вимкнення електроенергії.

Обстріл України: які міста та області найбільше постраждали внаслідок ракетних ударів

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що 10 жовтня 2022 року, у зв'язку з ракетною атакою росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури в 8 областях України та в Києві виникли перебої з електроенергією. Найбільше проблем виникло у Львівській, Київській, Полтавській, Тернопільській та Сумській областях.

Наприклад, у Львові після вранішнього ракетного удару, близько 90% міста залишилося без світла. В обласному центрі не працювало близько 80% світлофорів. У зв'язку з цим на великих перехрестях працювали регулювальники.

Згодом мер Львова Андрій Садовий написав у Telegram: "Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох помпових станціях, щоб відновити водопостачання до міста".

В Конотопському районі (Сумська область) ракетні удари вразили "серйозний об'єкт" енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький. В Тернополі тимчасово призупинили подавання води та електроенергії, за словами мера Сергія Надала.

Перебої зі світлом відчули на собі і мешканці Києва, зокрема, Подільського району та Лівого берега. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив, що окупанти вдарили по ТЕЦ у Київській області.

Що таке "віялові" вимкнення електроенергії

Через масштабні пошкодження великих об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні внаслідок ракетного удару росіян, в окремих районах ввели графіки аварійних відключень. Коротко їх називають "ГАВ", а в народі вони відомі як "віялові" вимкнення електроенергії. Зокрема, вони були введені в Києві, Черкасах, Чернігові, Львові тощо.

Такі "віялові" вимкнення застосовуються у разі недостатності джерел для повного покриття споживання електроенергії в системі. До цього заходу, зазвичай, вдаються, коли ресурсу внутрішньої генерації, допомоги сусідньої області чи імпорту не вистачає.

ГАВ примусово вводять за командою диспетчерів. Вони допомагають уникнути повного вимкнення великого регіону від електропостачання. Коли диспетчери на певний час вимикають частину споживачів, то зберігається цілісність енергосистеми. Зазвичай такі відключення можуть тривати до двох годин в невеликих населених пунктах або в окремих районах міст.

Як можна допомогти енергосистемі

Як пояснив очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус: "Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях".

У цей період часу краще не користуватися певними домашніми приладами: електрообігрівачами, бойлерами, кухонними електроплитами, мікрохвильовками, пральними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками, посудомийними машинами, кондиціонерами, зарядними пристроями, пилососами, комп'ютерами, телевізорами.

А тому під час "віялових" вимкнень краще цими приладами не користуватися ввечері взагалі або мінімізувати їх використання. Краще вмикати їх в обід чи вночі.

Також варто більш ощадливо використовувати вуличне освітлення.

Це допоможе значно зменшити навантаження на енергетичну систему регіону.

Як підготуватися до аварійного вимкнення електроенергії

На восьмому місяці війни Росії проти України кожен українець вже має "тривожну валізу" з документами, грошима, предметами першої необхідності та теплим одягом.

Тому першочерговим завданням є забезпечення мінімально-необхідного запасу води, ліків, їжі, ліхтариків, батарейок, свічок, сірників. Це допоможе пережити аварійні вимикання електроенергії в майбутньому.

Варто зарядити павербанки, телефони, мати при собі теплий одяг та ковдри. Також головне не панікувати, адже "віялові" вимкнення електроенергії зазвичай тривають не більше кількох днів.

Звичайно, неможливо повністю убезпечити себе від терористичних атак росіян, але можна зробити мінімальні запаси, щоб пережити аварійні виключення легше.

Андрій Андрусевич, аналітик ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля" пропонує такі рекомендації:

Придбати щонайменше 10 пачок сухого спирту - зазвичай, таке паливо використовується для швидкого розпалювання камінів, багать тощо. Але в сучасних українських реаліях воно стане засобом для швидкого приготування їжі та підігріву страв. Горить сухий спирт без диму та запаху, а запалюється миттєво за допомогою сірника. Купити потужний ліхтар з акумулятором - так вам не доведеться сидіти в темряві. Заряду великих ліхтарів вистачає на 6-8 годин. Також не забудьте запастися сірниками та свічками. Придбати портативну газову плиту - не забудьте, що до неї також потрібні газові балони. На одному такому балоні можна двічі в день приготувати їжу. Біокамін на етанолі стане чудовим варіантом, щоб опалювати одну кімнату в квартирі. Не забудьте про резервуари для зберігання води - не лише питної, але й технічної.

Ці поради допоможуть в разі короткотривалого вимкнення електроенергії, води та опалення.