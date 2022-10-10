Кулеба: атаки Путіна не змінять і не злякають міжнародних партнерів України

Обстріли України зі сторони російських окупантів не зупинять підтримку міжнародних партнерів, а тільки її підвищать.

Атаки Путіна не змінять і не злякають міжнародних партнерів України.

Про це в рамках телемарафону на "1+1" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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“Реакція дуже проста. Тобто, по-перше, ці атаки Путіна не змінять і не злякають наших партнерів. По-друге, звісно всі висловлюють співчуття, на що я сказав кожному своєму співрозмовнику: дивись, я поважаю ці слова співчуття, але нам потрібно не лише це. Потрібно системи ППО, системи ПРО, потрібні банальні дизельні генератори. У нас є конкретний список проблем. Президент із цього приводу сьогодні провів нараду і МЗС отримало від усіх причетних органів потреби - від МНС, від Міненерго”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Україна працює з партнерами над наданням підтримки не лише військової, а й тієї, яка дозволить подолати ці проблеми, які створені в енергетичній сфері російськими ударами.

Нагадаємо, що на Черкащині протиповітряна оборона збила два безпілотники та ворожу ракету.

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