Українська авіація завдала 5 ударів по силах РФ: перелік втрат ворога

Українська авіація за сьогодні, крім відбиття повітряних нападів противника, зуміла й атакувати.

За цю добу, 10 жовтня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 жовтня.

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Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, українська авіація протягом цієї доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

За останніми даними, внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня загинуло 11 осіб та травмовано - 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.

Зокрема, у столиці під час ракетної атаки загинули п’ять місцевих мешканців. Ще понад півсотні отримали різні поранення.