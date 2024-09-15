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Росіяни обстріляли Сумщину, є поранені

Росіяни обстріляли Сумщину, є поранені

Обстріл Сумської області / поліція Сумської області

Ворог продовжує атакувати Сумську область.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 14 вересня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Великописарівська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська, Хотінська, Миколаївська громади.

  • Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (4 вибухи), внаслідок чого двоє людей отримали поранення.
  • Білопільська громада: здійснено удари КАБ (4 вибухи) та атаку БПЛА (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (39 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (4 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (5 вибухи) та мінометний обстріл (46 вибухів).
  • Дружбівська громада: обстріл з міномета (4 вибухи).
  • Великописарівська громада:  росіяни били з міномета (6 вибухів), здійснили удари FPV-дронами (13 вибухів) та атаку БПЛА (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: мінометний обстріл (1 вибух).
  • Сумська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з міномета (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронами (7 вибухів).
  • Шалигинська громада: обстріл з міномета (28 вибухів) та удар КАБ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: удари КАБ (2 вибухи).

Нагадаємо, вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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