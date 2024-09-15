Россияне обстреляли Сумщину, есть раненые

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21:00 14 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 209 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Юнаковская, Великописаревская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская, Хотинская, Николаевская громады.

Николаевская громада: россияне нанесли удар КАБ (1 взрыв).

Хотинская громада: враг ударил КАБ (4 взрыва), в результате чего два человека получили ранения.

Белопольская громада: совершены удары КАБ (4 взрыва) и атаку БПЛА (3 взрыва).

Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел (39 взрывов), минометный обстрел (11 взрывов), совершил удары FPV-дронами (5 взрывов) и атаку БПЛА (4 взрыва).

Эсманьская громада: совершены удары FPV-дронами (5 взрывов) и минометный обстрел (46 взрывов).

Дружбовская громада: обстрел из миномета (4 взрыва).

Великописаревская громада: россияне били из миномета (6 взрывов), нанесли удары FPV-дронами (13 взрывов) и атаку БПЛА (5 взрывов).

Середино-будская громада: минометный обстрел (1 взрыв).

Сумская громада: россияне осуществили пуск КАБ (4 взрыва).

Новослободская громада: враг обстрелял общину из миномета (2 взрыва), нанес удары FPV-дронами (7 взрывов).

Шалыгинская громада: обстрел из миномета (28 взрывов) и удар КАБ (1 взрыв).

Юношеская громада: удары КАБ (2 взрыва).

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Напомним, днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.

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