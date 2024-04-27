Росіяни знову вдарили по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі

Російські окупанти 27 квітня завдали чергового удару по Дніпропетровщині. Постраждав об'єкт інфраструктури.
Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, на місці сталася пожежа.
Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зауважив: "Без конкретики, але все нормально".
Наразі подробиць удару немає.
Нагадаємо, зранку 27 квітня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. У регіоні спрацювала ППО. Втім, є пошкодження енергооб'єктів.
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