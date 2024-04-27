Росіяни знову вдарили по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі

Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, на місці сталася пожежа.

Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зауважив: "Без конкретики, але все нормально".

Наразі подробиць удару немає.

Нагадаємо, зранку 27 квітня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. У регіоні спрацювала ППО. Втім, є пошкодження енергооб'єктів.

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