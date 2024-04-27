Россияне снова ударили по инфраструктурному объекту в Днепровском районе

Российские оккупанты 27 апреля нанесли очередной удар по Днепропетровщине. Пострадал объект инфраструктуры.
Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, на месте произошел пожар.
В то же время председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил: "Без конкретики, но все нормально".
Пока подробностей удара нет.
Напомним, утром 27 апреля российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. В регионе сработало ПВО. Впрочем, есть повреждения энергообъектов.
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