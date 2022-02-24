Російські окупанти в Херсонській області вбили прикордонника - МВС

Інформація про інші жертви встановлюється.

Російські окупанти у Херсонській області вбили українського прикордонника.

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Про це повідомили в МВС України.

"​​У результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув", - йдеться у повідомленні.

Інформація про інші жертви встановлюється.

Нагадаємо, у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною.

Зазначимо, що в ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.

Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Водночас у МВС закликають зберігати спокій та запевняють, що ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.