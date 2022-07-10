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Російські окупанти вночі обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині

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Російські окупанти вночі обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Зеленодольська громада у Дніпропетровській області знову зазнала обстрілів збоку російських окупантів.

Цього разу обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Протягом ночі ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. На щастя, жертв і руйнувань немає. Обстрілів територій інших районів Дніпропетровщини протягом ночі не зафіксовано, наразі окупантів в нашій області немає", - проінформував Лукашук.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли територію Криворізького району. Цього разу удар прийшовся на селище Радушне, яке розташоване за 20 км від Кривого Рогу.

Минулої доби російські окупанти також обстріляли з РСЗВ Інгулецький район Кривого Рогу. Загинули двоє людей: 41-річна жінка та 20-річна дівчина. Ще троє людей отримали поранення. Росіяни також пошкодили школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.

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