Російські війська обстріляли лікарню в Попасній: фото

Ворог не припиняє вогню.

У місті Попасна Луганської області російські військові обстріляли лікарню і продовжують вести вогонь. Влада області закликає місцевих перебувати в укриттях.

Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та опублікував фотографію пошкодженої лікарні.

"Лікарня Попасної. Обстріли не вщухають. Всім перебувати в укриттях!", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше очільник Луганщини закликав мешканців не вірити російським окупантам і їхній інформації про коридори евакуації, адже вони здатні на будь-яку провокацію. Він наголосив, що довіряти необхідно лише офіційній інформації від української влади.