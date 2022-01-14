Сайти українських міністерств атакували хакери: що відомо

Невідомі зламали електронні сервіси.

У ніч проти п'ятниці хакерська атака сталася на українські урядові сайти.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 січня.

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Вночі невідомі зламали електронні сервіси кабінету кількох відомств: Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства спорту, а також Міненерго. Крім того, потерпіли сайти ДСНС і "Дії".

На стартових сторінках МЗС і Міносвіти з'явились оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному тлі були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами.

Невідомі зламали електронні сервіси кабінету міністрів та погрожували громадянам | Новини України

Як повідомлялося, раніше невідомі хакери зламали сайт Миколаївської ОДА, розмістивши на ньому символіку терористичної організації ЛНР та залишивши повідомлення.

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