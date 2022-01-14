Сайти українських міністерств атакували хакери: що відомо

Невідомі зламали електронні сервіси.
У ніч проти п'ятниці хакерська атака сталася на українські урядові сайти.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 січня.
Вночі невідомі зламали електронні сервіси кабінету кількох відомств: Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства спорту, а також Міненерго. Крім того, потерпіли сайти ДСНС і "Дії".
На стартових сторінках МЗС і Міносвіти з'явились оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному тлі були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами.
Як повідомлялося, раніше невідомі хакери зламали сайт Миколаївської ОДА, розмістивши на ньому символіку терористичної організації ЛНР та залишивши повідомлення.
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