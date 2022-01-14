Сайты украинских министерств атаковали хакеры: что известно

Неизвестные взломали электронные сервисы.
В ночь на пятницу хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 января.
Ночью неизвестные взломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств: Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дії".
На стартовых страницах МИД и Минобразования появились объявления с угрозами гражданам. На странице на черном фоне были перечеркнуты знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи. На портале МОН разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. В частности, что личные данные якобы попали в Сеть.
"Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего", – это цитата из сообщений, появившихся на сломанных ночью правительственных сайтах.
Официальные ведомства сообщают, что киберполиция уже работает. Там рекомендуют получать информацию с официальных страниц министерств в социальных сетях.
Как сообщалось, ранее неизвестные хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив на нем символику террористической организации ЛНР и оставив сообщения.
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