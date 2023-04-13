Що додати до паски, як її зберігати, щоб вона довго не черствіла

Що робити, щоб паска довго не черствіла, як довше зберегти її свіжою, читайте в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо, що додавати до пасок під час готування, щоб вони подовше залишались свіжими, ділимося секретами, як їх краще зберігати, щоб вони не зачерствіли.

Поради кондитерів, що потрібно робити під час готування паски, щоб вона довго не черствіла

Для того, щоб паска та будь-яка дріжджова випічка довше залишалася свіжою краще використовувати борошно вищого ґатунку – в ньому міститься велика кількість клейковини.

Довше залишитися свіжою допоможе пасці вершкове масло у складі тіста.

Щоб випічка швидко не черствіла, тісто щоразу, коли воно підходить, потрібно обминати руками – так воно насичується киснем.

Термін зберігання випічки також продовжує вміст інвертного цукру або меду в тісті.

Шеф-кухарі радять, аби паска довше зберігалась свіжою і не черствіла, до тіста варто додати кілька грамів горілки чи спирту.

Добре випечена паска зберігатиметься довше, але не пересушуйте паски під час випікання. Температура випікання паски залежить від того, наскільки підросло тісто. Якщо тісто добре підросло, паску можна пекти при високій температурі, близько 200 градусів, якщо ні — пекти довше і при меншій температурі. В електродуховці паску слід випікати при температурі 180 градусів, у газовій печі — 200-220 градусів. Півкілограмову паску слід пекти щонайменше годину, 200-300-грамову — пів години.

Глазур на паскці не дає випічці підсохнути та довше залишає її свіжою і пухкою.

Як зберігати паску, щоб вона довше залишалася свіжою

Готову паску можна зберігати в холодильнику чи морозильній камері. Але вона має бути герметично запакована.

І ще один спосіб зберегти великодній хліб м’яким та свіжим — покласти в місткість, де він зберігається, скибочку яблука, невеликий шматочок почищеної сирої картоплі або кам'яної солі.

Не рекомендується зберігати паску разом із житнім хлібом, оскільки вона просочується його запахом і може втратити свій смак.

Як освіжити паску

Якщо ж паска підсохла, її можна освіжити. Для цього варто злегка змочити паску водою, загорнути у вологу чисту серветку. Помістити загорнути паску у якусь місткість, наприклад, каструлю і поставити в розігріту духовку на 10 хвилин.

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