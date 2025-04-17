Чтобы паска не черствела

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Рассказываем, что добавлять в паски во время приготовления, чтобы они подольше оставались свежими, делимся секретами, как их лучше хранить, чтобы они не очерствели.

Чтобы паска долго не черствела: советы кондитеров, что нужно делать во время готовки кулича

Для того, чтобы паска и любая дрожжевая выпечка дольше оставалась свежей, лучше использовать муку высшего сорта — в ней содержится большое количество клейковины.

Дольше остаться свежей поможет паске сливочное масло в составе теста.

Чтобы выпечка быстро не черствела, тесто каждый раз, когда оно подходит, нужно обходить руками — так оно насыщается кислородом.

Срок хранения выпечки также продлевает содержание инвертного сахара или меда в тесте.

Шеф-повара советуют, чтобы паска дольше хранилась свежей и не черствела, к тесту следует добавить несколько граммов водки или спирта.

Хорошо выпеченная паска сохраняется дольше, но не пересушивайте паски во время выпечки. Температура выпечки зависит от того, насколько подросло тесто. Если оно хорошо подросло, паску можно печь при высокой температуре, около 200 градусов, если нет — печь дольше и при меньшей температуре. В электродуховке паску следует выпекать при температуре 180 градусов, в газовой печи — 200-220 градусов. Полкилограммовую паску следует печь не менее часа, 200-300-граммовую — пол часа.

Глазурь на паске не дает выпечке подсохнуть и дольше оставляет ее свежей и рыхлой.

Как хранить паску, чтобы она дольше оставался свежим

Готовую паску можно хранить в холодильнике или морозильной камере. Но она должна быть герметично упакована.

И еще один способ сохранить пасхальный хлеб мягким и свежим — положить в емкость, где он хранится, ломтик яблока, небольшой кусочек сырого картофеля или каменной соли.

Не рекомендуется хранить паску вместе с ржаным хлебом, поскольку она пропитывается его запахом и может утратить свой вкус.

Как освежить паску

Если же паска подсохла, ее можно освежить. Для этого следует слегка смочить ее водой, завернуть во влажную чистую салфетку. Поместить паску в какую-то емкость, например, кастрюлю и поставить в разогретую духовку на 10 минут.